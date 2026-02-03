Torino | sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti l' operazione dei carabinieri

I Carabinieri di Ivrea hanno messo sotto sequestro quasi 500 chili di droga in una vasta operazione nella provincia di Torino. Tre persone sono state arrestate sul posto. L’operazione è nata da indagini che durano da settimane e ha portato all’arresto dei sospetti, sorpresi mentre cercavano di nascondere la merce. La droga, probabilmente destinata al mercato locale, rappresenta un colpo duro allo spaccio nella zona.

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio nella provincia di Torino. Tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio aggravata e in concorso. Il 29 gennaio, nelle prime ore del mattino, un quarantottenne torinese è stato fermato per un controllo vicino a uno svincolo autostradale a Settimo Torinese. L’uomo trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 24 chilogrammi di marijuana e quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieri Approfondimenti su Torino ivrea Anche i cannabis shop come copertura del narcotraffico: 384 arresti in tutta Italia, sequestrata una tonnellata e mezza di stupefacenti Sequestrata mezza tonnellata di fuochi d'artificio | FOTO Nelle settimane che precedono il Capodanno, un’importante operazione ha portato al sequestro di circa 500 kg di fuochi d’artificio illegali nel casertano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Torino ivrea Argomenti discussi: Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieri; Torino, sequestrata mezza tonnellata di droga in un capannone; Capannone usato come deposito di droga a Leini: sequestrata quasi mezza tonnellata di stupefacenti; Sequestrata nel Torinese quasi mezza tonnellata di droga, tre arresti. Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieri(LaPresse) - I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti nell’ambito di ... stream24.ilsole24ore.com Sequestrata nel Torinese quasi mezza tonnellata di droga, tre arrestiTORINO - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato tre uomini, tutti già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio aggravata ed in conc ... laprovinciacr.it #torino: coltivava #marijuana in casa. Sequestrata serra artigianale. Arrestato dalla Polizia di Stato #essercisempre Articolo al primo commento - facebook.com facebook Perquisizioni Digos a Torino, per gli autonomi è 'criminalizzazione'. Sequestrati indumenti, nel mirino il corteo del 20 dicembre scorso #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.