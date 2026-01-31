Napoli-Fiorentina Buongiorno nel pre-partita | Entusiasmo alto poi parla della sulla stagione

A pochi minuti dal calcio d’inizio tra Napoli e Fiorentina, Alessandro Buongiorno si è fermato davanti ai microfoni per parlare della squadra. Ha detto che l’entusiasmo è alto e ha fatto il punto sulla stagione del Napoli, senza usare troppi giri di parole. È un momento importante per i partenopei, che vogliono partire forte in questa partita.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Fiorentina, il difensore Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare la situazione attuale del Napoli. Le parole di Buongiorno. Tra poco vi sarà il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match della 23esima giornata di campionato. Il Napoli continua ad essere in emergenza numerica, soprattutto in difesa, dove è appena partito anche Marianucci e dove le prestazioni complessive non sono eccellenti. Tra tutti, il più criticato è sicuramente Buongiorno, lontano parente del giocatore visto nella passata stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

IL NAPOLI DISTRUGGE LA FIORENTINA, DZEKO DA PENSIONE

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Serie A).

Napoli-Fiorentina live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e VanoliL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato LIVEAncora in emergenza dopo l'eliminazione in Champions, Conte conferma Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. Panchina iniziale per Giovane e Lukaku. La novità è Gutierrez al posto di Olivera con Spin ... sport.sky.it

. @SerieA Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com

Oggi sarò a Napoli per raccontarvi ogni istante di Napoli-Fiorentina. Due città, due passioni, un solo obiettivo: la vittoria. Mi preparo a vivere e farvi vivere le emozioni che solo il calcio sa regalare, portando la mia voce nelle vostre case e nei vostri cuori attrave - facebook.com facebook