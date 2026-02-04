McTominay Napoli avanti insieme | prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030 | le cifre dell’intesa

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay. Le parti stanno discutendo per prolungare l’accordo fino al 2030. Nei prossimi giorni, si attendono dettagli sulle cifre dell’intesa e sulla possibile firma. La società azzurra vuole consolidare il centrocampo con l’inglese, che si sta dimostrando un elemento importante in questa stagione.

Gazzetta dello Sport: “McTominay-Napoli, un amore che va oltre il contratto: pronto il rinnovo fino al 2030”

Il Napoli si prepara a blindare Scott McTominay.

LIVE Napoli-Qarabag 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: McTominay porta avanti gli azzurri

