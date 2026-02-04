Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay. Le parti stanno discutendo per prolungare l’accordo fino al 2030. Nei prossimi giorni, si attendono dettagli sulle cifre dell’intesa e sulla possibile firma. La società azzurra vuole consolidare il centrocampo con l’inglese, che si sta dimostrando un elemento importante in questa stagione.

Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. I numeri sono allarmanti! Gattuso e la Nazionale tremano Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Massimo Mauro indica la strada: «Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere, vi spiego il motivo» Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa

Approfondimenti su McTominay Napoli

Il Napoli si prepara a blindare Scott McTominay.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: [FINITA] Napoli - Fiorentina 2-1, viola sconfitti al Maradona; Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di ?Rosenior; McTominay intoccabile, il Napoli vuole blindarlo! Pronto il rinnovo fino al 2031; McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Le cifre.

Qui Napoli - McTominay: Domani sfida storica, sarà durissima. Juve molto forte, anche in avantiScott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus. Le sue parole: È una sfida storica per ... tuttojuve.com

Pagina 2 | McTominay, il Napoli lo blinda e spinge sul mercato: idea Sterling, caso Lucca e sorpresa InsigneNonostante le sirene dalla Premier e dall'Arabia, per ADL Scott è intoccabile: per lui pronto un rinnovo fino al 2031 ... tuttosport.com

McTominay da Real Madrid Se lo fosse, non sarebbe a Napoli". Francesco Modugno (Sky Sport) ai microfoni di Radio Marte gela gli entusiasmi più estremi, pur premiando il lavoro del club: "E’ un giocatore fortissimo, una grande intuizione di Manna, ma i - facebook.com facebook

TUTTO L'AMORE DI SCOTT MCTOMINAY PER NAPOLI E I SUOI TIFOSI "Mi hanno fatto subito sentire speciale, non lo dimenticherò mai" Queste le parole di McTominay ai canali ufficiali UEFA #SSCNapoli #McTominay #UEFA x.com