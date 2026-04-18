Napoli le gallerie e il cunicolo | la verità clamorosa sulla rapina in banca

A Napoli, un gruppo di persone ha messo a segno una rapina in banca con grande precisione. Sono entrati senza paura, nonostante ci fosse un forte spiegamento di forze di sicurezza all’esterno. Durante il colpo, hanno forzato numerose cassette di sicurezza, lasciando dietro di sé molte domande senza risposta. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli dell’episodio e individuare i responsabili.

Hanno agito con la precisione chirurgica degli specialisti e la freddezza di chi non teme il massiccio schieramento di forze all’esterno, lasciando dietro di sé una scia di dubbi e decine di cassette di sicurezza sventrate. Mentre piazza Medaglie d’Oro veniva blindata da carabinieri e reparti speciali, i componenti della “banda del buco” svanivano nel sottosuolo del Vomero, a Napoli, portando con sé un bottino ancora incalcolabile razziato dal caveau della Crédit Agricole. Un colpo da manuale, studiato per mesi, che ha lasciato sul pavimento dell’istituto solo due pistole sceniche- armi giocattolo prive di tappo rosso usate per congelare la reazione dei presenti - e il trauma di 25 persone segregate per ore, tra le quali due anziani e una dipendente colti da malore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli, le gallerie e il cunicolo: la verità (clamorosa) sulla rapina in banca Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, dentro il cunicolo scavato sotto il caveau: la video-ricostruzione 3D dei carabinieriHanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezz...AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le giornate di Merita. Il Mezzogiorno dopo il PNRR; Tutti pazzi per Parthenope. Al MANN di Napoli incontriamo Francisco Bosoletti; Presentato il Comicon OFF 2026; Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore. Vortici, alle Gallerie d’Italia di Napoli Worth dialoga con la ceramica anticaNAPOLI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio prossimi, la mostra Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica a cura di S ... msn.com Domenica al museo, gratis a Napoli gallerie e siti d’arteTorna la domenica al Museo, l’iniziativa del ministero della Cultura che apre gratuitamente tutti i luoghi d’arte statali ai visitatori ogni prima domenica del mese. A Napoli c’è l’imbarazzo della ... napoli.repubblica.it RTL 102.5. . Il 16 aprile, a Napoli, un gruppo di rapinatori si è barricato all’interno della filiale in piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, dando vita a momenti di forte tensione. Clienti e personale sono stati fatti uscire dopo attimi di paura, mentre i m - facebook.com facebook Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole #videoevidenza x.com