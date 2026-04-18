Napoli Lazio streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 18, si gioca al stadio Diego Armando Maradona la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming live. Sono state annunciate le probabili formazioni delle due squadre, senza ulteriori dettagli sui giocatori coinvolti.

Napoli Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI LAZIO STREAMING TV – Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 18 Napoli e Lazio scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Lazio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Napoli-Fiorentina 2-1: gol e highlights | Serie A

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