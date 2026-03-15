Lazio Milan streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 20.45, Lazio e Milan si sfidano allo stadio Olimpico di Roma nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita viene trasmessa in streaming e in diretta TV, permettendo ai tifosi di seguire l'incontro dal vivo. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato di questa settimana.

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