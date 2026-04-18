Napoli-Lazio rigore sbagliato dai biancocelesti e mancato rosso a Lobotka | cos’è successo
Durante il match Napoli-Lazio, disputato sabato 18 aprile, si sono verificati diversi episodi controversi. Intorno alla mezz'ora, con la Lazio in vantaggio per 1-0, il Var è intervenuto per un episodio che ha coinvolto un'azione di Noslin, che ha tentato di superare il portiere avversario dopo un rimpallo con Buongiorno. Nel corso del primo tempo, i biancocelesti hanno anche sbagliato un calcio di rigore, mentre l'arbitro non ha estratto il cartellino rosso per un intervento di Lobotka.
(Adnkronos) – Caos in Napoli-Lazio, big match di Serie A di oggi, sabato 18 aprile. Intorno alla mezz'ora (con gli ospiti avanti 1-0), c'è subito un caso Var al Maradona: Noslin parte in solitaria verso la porta di Milinkovic-Savic, dopo un rimpallo vinto a metà campo con Buongiorno. L'attaccante biancoceleste arriva a tu per tu con il portiere azzurro, poi viene atterrato in area da Lobotka ed è calcio di rigore: non c'è però espulsione per il centrocampista slovacco, perché il fallo non viene considerato da ultimo uomo uomo dall'arbitro Zufferli, vista la vicinanza di un altro difensore e del portiere. Dal dischetto va quindi Zaccagni, che si fa però ipnotizzare da Milinkovic-Savic: il destro del numero 10 biancoceleste viene neutralizzato dal portiere serbo, che intuisce il lato e para.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Lazio Napoli 0-2:Sarri si SCANSA, Massa INDECENTE: CONTE da SCUDETTO
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