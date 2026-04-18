Napoli-Lazio rigore sbagliato dai biancocelesti e mancato rosso a Lobotka | cos’è successo

Durante il match Napoli-Lazio, disputato sabato 18 aprile, si sono verificati diversi episodi controversi. Intorno alla mezz'ora, con la Lazio in vantaggio per 1-0, il Var è intervenuto per un episodio che ha coinvolto un'azione di Noslin, che ha tentato di superare il portiere avversario dopo un rimpallo con Buongiorno. Nel corso del primo tempo, i biancocelesti hanno anche sbagliato un calcio di rigore, mentre l'arbitro non ha estratto il cartellino rosso per un intervento di Lobotka.