Napoli-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla

Sabato 18 aprile il Napoli si prepara a sfidare la Lazio allo stadio Maradona in una partita di Serie A. Il match vede le due squadre confrontarsi in un incontro che si preannuncia importante per la classifica. Le probabili formazioni sono state annunciate e i tifosi possono seguire il match tramite i canali televisivi e le piattaforme online dedicate alla diretta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Big match del sabato tra azzurri e biancocelesti. Il Napoli torna protagonista in Serie A nella giornata di oggi, sabato 18 aprile, affrontando la Lazio allo stadio Maradona. Si tratta di uno dei confronti più attesi della 33ª giornata, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti. Gli uomini guidati da Antonio Conte arrivano alla sfida dopo il pareggio ottenuto contro il Parma, mentre la formazione allenata da Maurizio Sarri è reduce da una sconfitta contro la Fiorentina. Orario e probabili formazioni. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI

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