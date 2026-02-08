Juventus-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani sera, all’Allianz Stadium di Torino, si gioca uno dei match più attesi della stagione. La Juventus riceve la Lazio in una sfida che potrebbe influenzare la corsa alle posizioni di vertice. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e tutti gli occhi sono puntati su questa sfida tra due squadre che vogliono fare bene.

(Adnkronos) – Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell'Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2. La sfida tra Juventus e Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Juventus Lazio

Dopo la batosta in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Juventus si appresta a tornare in campo per la sfida contro la Lazio.

La Lazio torna in campo per affrontare il Parma nella 15esima giornata di Serie A.

Ultime notizie su Juventus Lazio

