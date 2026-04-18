Napoli-Lazio oggi in serie A | orari probabili formazioni e dove vederla

Sabato 18 aprile alle 18 si disputa la partita tra Napoli e Lazio, seconda gara del pomeriggio nella 33ª giornata di Serie A. La sfida si gioca allo stadio di Napoli e sarà trasmessa in diretta televisiva. I due team si affrontano in un momento della stagione in cui ogni risultato può influenzare la classifica. Sono attese le formazioni probabili di entrambe le squadre.

Napoli-Lazio è il secondo match di oggi, sabato 18 aprile, alle 18 della 33esima giornata di serie A. I partenopei vogliono consolidare il secondo posto in classifica e tenere ancora viva, anche se solo matematicamente, la lotta scudetto con l’Inter ormai lontana 12 punti, dopo il successo di ieri contro il Cagliari. Mister Conte punta sulle sue stelle in avanti con De Bruyne e McTominay che supporteranno Hojlund.????????? powered by @EnelGroup? @OfficialSSLazio? #SerieAEnilive?? Stadio Diego Armando Maradona? 18:00 CEST? #ProudToBeNapoli pic.twitter.compJXhuDYA2w — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 18, 2026 I biancocelesti cercano di dimenticare il ko di Firenze anche per arrivare al meglio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che li vedrà impegnati mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli-Lazio oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla LAZIO-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS | 18ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Napoli-Roma oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederlaAl Maradona oggi 15 febbraio in campo Napoli e Roma in uno scontro diretto verso la prossima Champions League valido per la 25esima giornata di serie... Leggi anche: Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Napoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario; Napoli-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming. Napoli-Lazio oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederlaNapoli-Lazio è il secondo match di oggi, sabato 18 aprile, alle 18 della 33esima giornata di serie A. I partenopei vogliono consolidare il secondo posto in ... lapresse.it Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Dia in attacco, torna CataldiSeconda trasferta consecutiva. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio affronta il Napoli di Conte. Sarri dovrà fare i conti con le tante assenze e i diversi giocatori in ... lalaziosiamonoi.it Napoli Lazio, tre momenti. - facebook.com facebook Napoli-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Gila e Maldini x.com