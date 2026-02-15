Napoli-Roma oggi in serie A | orari probabili formazioni e dove vederla
Oggi al Maradona, Napoli e Roma si sfidano per conquistare punti importanti in vista della qualificazione in Champions League. La partita, valida per la 25ª giornata di serie A, si gioca a causa della corsa serrata tra le due squadre per mantenere il passo con le prime della classifica. La sfida si preannuncia molto combattuta e potrebbe influenzare notevolmente le strategie di entrambe le squadre nelle prossime settimane.
Al Maradona oggi 15 febbraio in campo Napoli e Roma in uno scontro diretto verso la prossima Champions League valido per la 25esima giornata di serie A. I partenopei, campioni d’Italia in carica, e reduci dal rocambolesco successo di Marassi contro il Genoa, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per cancellare la fresca eliminazione subita in Coppa Italia, ad opera del Como, e per alimentare le ormai flebili speranze di rimonta sulla capolista Inter, che ieri, seppur tra mille polemiche, ha superato anche lo scoglio Juventus. Mister Antonio Conte deve fare i conti con un’infermeria ancora piena: out Di Lorenzo, Neres, Anguissa, De Bruyne. 🔗 Leggi su Lapresse.it
