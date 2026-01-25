Juventus-Napoli Milinkovic-Savic e Mazzocchi out per infortunio

Nella sfida tra Juventus e Napoli, sono assenti Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi a causa di infortunio. La conferma arriva dopo i timori della vigilia, evidenziando le difficoltà delle due squadre in vista della partita odierna. Entrambi i giocatori non saranno disponibili, influenzando le strategie dei rispettivi allenatori.

I timori e i rumors della vigilia sono stati confermati: Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi non prenderanno parte alla partita tra Juventus e Napoli in programma oggi alle 18. Juventus-Napoli, serve l'impresa Per il portiere azzurro, sostituito oggi da Meret un risentimento muscolare accusato alla vigilia della partita. Per il terzino napoletano, invece, un affaticamento muscolare. Conte, dunque, affronterà la sfida di oggi con gli uomini contati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

