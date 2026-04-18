Napoli-Lazio Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’ | la rivelazione da bordocampo

Durante la partita tra Napoli e Lazio al Maradona, Milinkovic-Savic ha parato un rigore calciato da Zaccagni al 37’. Nonostante questa occasione, il Napoli si trova in svantaggio di un gol. La partita è segnata dall’atteggiamento deciso di allenatore e squadra del Napoli, che si sono mostrati molto agguerriti nel tentativo di recuperare il risultato.

Il Napoli è sotto di un gol, al 37?, contro la Lazio al Maradona, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha fatto una super parata sul rigore tirato da Zaccagni. Occhio però a cos’è stato riferito da bordocampo grazie a ‘DAZN’. Conte è andato su tutte le furie. Conte infuriato: ecco cos’è successo dopo il rigore parato. Federica Zille, a ‘DAZN’, ha dichiarato: “ La reazione di Conte è stata spedire immediatamente Alisson a scaldarsi. Poi sono andati anche Elmas e Rrahmani. Molto innervosito dall’azione che ha portato al rigore, perché poco prima aveva detto a Buongiorno di non alzarsi su Noslin per non rischiare di essere bruciato in velocità “.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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