Juve-Napoli emergenza Conte | Milinkovic-Savic ko Meret verso la maglia da titolare Le ultime da Sky

La partita tra Juventus e Napoli si avvicina, ma l’emergenza in casa bianconera e azzurra si fa sentire. Milinkovic-Savic è ko, mentre Meret potrebbe tornare tra i titolari. Le ultime notizie fornite da Sky offrono un quadro aggiornato sulla situazione delle due squadre in vista di questo importante match.

"> La sfida tra Juventus e Napoli si avvicina, ma per Antonio Conte è una vigilia tutt’altro che serena. L’infermeria azzurra resta affollata e nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo stop pesante: Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare ed è destinato a dare forfait. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, attraverso gli inviati Francesco Modugno e Francesco Cosatti, la scelta in porta dovrebbe quindi ricadere su Meret, ipotesi che prende sempre più corpo in attesa delle ultime valutazioni definitive sul portiere serbo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

