Napoli-Lazio le pagelle | una sola sufficienza tra gli azzurri

Nella partita tra Napoli e Lazio, terminata con il punteggio di 0-2, sono state stilate le pagelle dei singoli giocatori. Tra i protagonisti, Milinkovic Savic si è aggiudicato il voto più alto con un 6, mentre diversi altri calciatori hanno ricevuto valutazioni inferiori, tra cui alcuni con un 4 e molti con un 5. Solo un elemento tra gli azzurri ha ottenuto una sufficienza, mentre gli altri hanno avuto prestazioni sotto la media.

Le pagelle di Napoli-Lazio 0-2Milinkovic Savic 6Beukema 5, Buongiorno 4, Olivera 5Politano 5.5, Anguissa 5, Lobotka 5, Spinazzola 5De Bruyne 5, McTominay 5Hojlund 5Alisson Santos 5.5, Elmas 5.5, Gutierrez 5.5, Giovane 5.5, Mazzocchi svConte 4.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Milinkovic Savic.🔗 Leggi su Napolitoday.it Pagelle Lazio Napoli I Voti Ufficiali di Vittorio Notizie correlate Leggi anche: Juve-Napoli, le pagelle: solo due sufficienze tra gli azzurri Verona-Napoli, i precedenti: per gli azzurri una sola sconfitta nelle ultime 10 sfide (Corsport)Oggi alle 18:00 andrà in scena Verona-Napoli: ecco i precedenti nelle ultime 10 sfide. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli-Lazio, deciso il fischietto del match: gara affidata a Zufferli; Le pagelle di Parma-Napoli: Suzuki affidabile, Juan Jesus punto debole; Fiorentina-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Gosens decisivo, De Gea attento, Zaccagni ci prova, Dia non punge; Inter-Cagliari 3-0, pagelle: Marcus Thuram cecchino, Barella super. Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con ... ilmattino.it Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro BuongiornoSerie A 2025-26, 33a giornata, Napoli-Lazio, 0-2, i top e flop: brillano Cancellieri e Basic, autori dei gol biancocelesti. Taylor assist, Noslin funambolico. Disastro Buongiorno, Olivera e Spinazzola ... sport.virgilio.it Il tuo voto e giudizio per il Napoli Lazio di KEVIN DE BRUYNE #passionapoli #napolilazio #debruyne - facebook.com facebook Le parole di Conte dopo Napoli-Lazio Quale sarà il suo futuro #SerieA x.com