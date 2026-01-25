Juve-Napoli le pagelle | solo due sufficienze tra gli azzurri

Analisi delle prestazioni dei giocatori nel match Juventus-Napoli, conclusosi con un risultato di 3-0. Tra i calciatori azzurri, solo due hanno raggiunto una sufficienza, mentre altri hanno mostrato aree di miglioramento. Di seguito, le valutazioni dettagliate di tutti i protagonisti, evidenziando le dinamiche e le criticità emerse durante l'incontro.

