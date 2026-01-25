Juve-Napoli le pagelle | solo due sufficienze tra gli azzurri
Analisi delle prestazioni dei giocatori nel match Juventus-Napoli, conclusosi con un risultato di 3-0. Tra i calciatori azzurri, solo due hanno raggiunto una sufficienza, mentre altri hanno mostrato aree di miglioramento. Di seguito, le valutazioni dettagliate di tutti i protagonisti, evidenziando le dinamiche e le criticità emerse durante l'incontro.
Le pagelle di Juve-Napoli 3-0:Meret 5.5Di Lorenzo 5.5, Juan Jesus 4, Buongiorno 6Gutierrez 5.5, Lobotka 5.5, McTominay 5, Spinazzola 5Vergara 6, Hojlund 5.5, Elmas 5Giovane 5.5, Beukema 5.5, Lukaku 5.5Conte 5Mariani 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Vergara. .🔗 Leggi su Napolitoday.it
Udinese-Napoli, le pagelle: pochissime sufficienze tra gli azzurriNella sfida tra Udinese e Napoli, i giudizi individuali evidenziano molte insufficienze tra i partenopei, con alcune prestazioni sotto le aspettative.
Leggi anche: Pagelle Italia Norvegia, la Gds giudica i giocatori dell’Inter. Solo due sufficienze tra i 5 nerazzurri in campo. I voti
Rasmus Højlund decide Napoli-Juventus con la seconda doppietta in maglia azzurra
Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0, gol e highlights: decidono David, Yildiz e Kostic; Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il Napoli; The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5); Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: McKennie cambia la partita, bene Di Gregorio.
Le pagelle di Juventus-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Allianz StadiumIl Napoli è sceso in campo alle 18 di oggi all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. La partita è finita con il risultato di 3-0, ... ilmattino.it
Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David e Yildiz spietati (7), questo Thuram una furia (7,5)Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di serie A. Decisiva ... msn.com
Marcus Thuram allo Stadium per Juve Napoli È in tribuna insieme al padre - FOTO - facebook.com facebook
#Juve- #Napoli diretta #SerieA: segui il big match tra #Spalletti e #Conte LIVE x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.