Napoli-Lazio il miracolo di Milinkovic-Savic salva il rigore

Sabato 18 aprile 2026, allo stadio Maradona, si è disputata la partita tra Napoli e Lazio. Durante il match, intorno alla mezz’ora di gioco, si è verificato un episodio che ha coinvolto un calcio di rigore e il successivo intervento di un giocatore della Lazio. L’azione ha suscitato discussioni tra i presenti e ha influenzato l’andamento della partita.

Il duello tra Napoli e Lazio al Maradona, sabato 18 aprile 2026, ha vissuto un momento di estrema tensione intorno alla mezz’ora di gioco, quando un’azione decisiva ha scatenato un dibattito sul campo. In un contesto in cui i biancocelesti conducono per 1-0, l’episodio che ha coinvolti Noslin e Lobotka ha ridefinito momentaneamente gli equilibri tattici della sfida. L’analisi del contatto e la gestione del VAR. Tutto nasce da una fase di transizione rapida: dopo un rimpallo vinto da Buongiorno a metà campo, Noslin si è lanciato in una progressione solitaria verso la porta occupata da Milinkovic-Savic. L’attaccante della squadra di Sarri è arrivato in una situazione di puro uno contro uno, venendo però abbattuto da Lobotka all’interno dell’area azzurra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Lazio, il miracolo di Milinkovic-Savic salva il rigore Notizie correlate Napoli-Lazio 0-1, Milinkovic para il rigore di Zaccagni e salva gli azzurri (LIVE)Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Leggi anche: Milinkovic-Savic salva il Napoli e si conferma un asso pararigori Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Contro la Lazio, il Napoli prova il miracolo; Napoli - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT; Bruno Giordano: Napoli falcidiato dagli infortuni, l'Inter senza Lautaro fa fatica. Conte in Nazionale? Non credo ci andrà; Fiorentina - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT. Napoli-Lazio, il risultato LIVELa Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro gli azzurri (5 pareggi, 12 sconfitte). I ... sport.sky.it Napoli-Lazio 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Lazio di sabato 13 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Milinkovic-Savic para un rigore a Zaccagni: la fotosequenza durante Napoli-Lazio facebook SERIE A | In campo Napoli-Lazio. Segui la DIRETTA #ANSA x.com