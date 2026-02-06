Genoa-Napoli le probabili formazioni | la decisione di Conte su Alisson e Giovane

Antonio Conte ha deciso di schierare la squadra senza troppe novità per la sfida contro il Genoa. Il tecnico vuole mantenere la linea tattica e portare avanti i risultati positivi. La partita si gioca il 7 febbraio in Liguria e per il Napoli sarà importante confermare quanto di buono fatto finora. Conte ha ancora in mente alcune scelte, tra cui quelle su Alisson e i giovani, ma per ora sembra intenzionato a non stravolgere l’assetto.

Antonio Conte prepara la sfida contro il Genoa con poche sorprese e tante conferme. La partita del 7 febbraio in Liguria rappresenta un passaggio importante per dare continuità ai risultati e consolidare certezze tattiche, ed è proprio su queste che il tecnico sembra voler puntare. L'unica vera novità di formazione dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Rrahmani in difesa. Per il resto, Conte sembra orientato a confermare l'ossatura vista nelle ultime uscite. Chi si aspettava un debutto dal primo minuto per uno dei nuovi acquisti, Alisson o Giovane, con ogni probabilità dovrà rimandare l'entusiasmo.

