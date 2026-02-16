Infortunati Napoli Conte in ansia per Rrahmani e McTominay | il punto

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si preoccupa per le condizioni di Rrahmani e McTominay dopo averli visti uscire dal campo zoppicando durante l'ultimo match. Rrahmani ha accusato un dolore al ginocchio, mentre McTominay ha lamentato un fastidio muscolare, spingendo i medici a monitorare attentamente le loro condizioni. La paura è che entrambi possano dover saltare le prossime partite, complicando le scelte di formazione del tecnico. I due giocatori sono stati subito sottoposti agli esami, ma ancora non ci sono certezze sui tempi di recupero.

