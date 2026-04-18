Napoli-Lazio Conte | Beukema titolare? Scelta tecnica Di Lorenzo prossimo al rientro

Il tecnico del Napoli ha spiegato che la presenza di Beukema in campo è stata una decisione legata a motivi tecnici, sottolineando che in passato ha optato in modo diverso. Ha inoltre aggiunto che l’alternanza tra i giocatori è una prassi corretta. Inoltre, ha riferito che Di Lorenzo sta tornando a disposizione e potrebbe rientrare presto in squadra. La partita tra Napoli e Lazio si avvicina con alcune novità nelle scelte di formazione.

«Una scelta tecnica la presenza di Beukema, in altre circostanze ho fatto scelte diverse. è giusto alternarsi». Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima di Napoli-Lazio, parlando delle scelte di formazione. In questo caso, probabilmente scaturite dalla prestazione sottotono di Juan Jesus, che portò al vantaggio di Strefezza dopo 35 secondi, contro il Parma. «Infortunati? Stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è pronto. Abbiamo una scelta più vasta. Il modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa, se non c’è Giovanni diventa difficile pensare a un altro modulo. Questo modulo ci ha salvato in un momento di grande emergenza.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Lazio, Conte: «Beukema titolare? Scelta tecnica. Di Lorenzo prossimo al rientro» Notizie correlate Napoli-Fiorentina: Conte con 8 assenti. Beukema titolare, dubbio VergaraEmergenza totale per il Napoli: Conte arriva al big match salvezza con l'infermeria piena e una formazione praticamente obbligata. Da titolare inamovibile a riserva nella squadra di Conte: a Napoli scoppia il ‘caso’ Sam BeukemaLa stagione di Sam Beukema al Napoli si sta trasformando in uno dei casi più curiosi dell’annata azzurra. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli-Lazio, Conte fa un passo indietro: bocciata la difesa tutta mancina; GAZZETTA - NAPOLI-LAZIO, CONTE CAMBIA: BEUKEMA E ALISSON SANTOS VERSO LA TITOLARITÀ; Conte si affida a Beukema, Sarri consegna l’attacco a Dia: le probabili formazioni di Napoli-Lazio; Napoli-Lazio, da Milano: Politano stanco, Conte ne cambia tre. Occasione per Beukema. Napoli-Lazio, Conte: «Beukema titolare? Scelta tecnica. Di Lorenzo prossimo al rientro»«Una scelta tecnica la presenza di Beukema, in altre circostanze ho fatto scelte diverse. è giusto alternarsi». Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima ... ilmattino.it Conte: Beukema scelta tecnica, ultime su Di Lorenzo. Secondo posto è il primo dei perdentiAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. Il Napoli affronta la Lazio nella 33esima giornata ... areanapoli.it . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio x.com Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook