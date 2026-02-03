Da titolare inamovibile a riserva nella squadra di Conte | a Napoli scoppia il ‘caso’ Sam Beukema

Sam Beukema passa da titolare inamovibile a riserva nella squadra di Conte. La sua stagione al Napoli sta prendendo una piega inaspettata e il suo ruolo in campo sembra ormai cambiato. I tifosi si chiedono cosa sia successo e se ci siano margini per un ritorno alla prima scelta.

La stagione di Sam Beukema al Napoli si sta trasformando in uno dei casi più curiosi dell'annata azzurra. Arrivato in estate con grandi aspettative, il difensore olandese sembrava destinato a diventare un pilastro della retroguardia partenopea. Eppure, a distanza di mesi, la realtà racconta tutt'altro scenario. Lo scorso campionato a Bologna, Beukema era stato un titolare inamovibile e uno dei migliori difensori della Serie A. Leadership, continuità e rendimento costante lo avevano reso un punto di riferimento assoluto nello scacchiere rossoblù, attirando l'attenzione dei top club, tra cui proprio il Napoli che ha speso oltre 30 milioni di euro per acquistarlo.

