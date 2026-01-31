Napoli-Fiorentina | Conte con 8 assenti Beukema titolare dubbio Vergara

Oggi il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona alle 18:00, ma la squadra di Conte arriva in campo con otto assenti. La formazione azzurra deve fare a meno di diversi titolari, lasciando spazio a Beukema che debutta da titolare. La partita si preannuncia difficile, con il tecnico che deve ancora sciogliere il dubbio su Vergara, mentre i tifosi sperano in una risposta positiva dopo un momento complicato della stagione.

LA SITUAZIONE. Il Napoli affronta la Fiorentina oggi alle 18:00 al Maradona in un momento drammatico della stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions con il Chelsea e la sconfitta contro la Juve, gli azzurri (4° con 43 punti) devono difendere il piazzamento europeo da Roma, Juventus e Como. Antonio Conte presenta una formazione decimata: 8 assenti per infortunio (De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, Gilmour, Milinkovic-Savic, Mazzocchi). Tre i ballottaggi: Beukema favorito per la difesa, Spinazzola-Gutierrez sulla fascia sinistra, Vergara-Giovane sulla trequarti. La Fiorentina di Vanoli (18° posto, 17 punti) si gioca la salvezza con Kean in dubbio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

