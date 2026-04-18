Napoli-Lazio 0-2 a breve Conte in conferenza

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Lazio, l’allenatore del Napoli terrà a breve una conferenza stampa. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato due gol nel corso del secondo tempo. L’allenatore è atteso per rispondere alle domande sulla prestazione della squadra e sulle prossime mosse. La gara si è disputata allo stadio di Napoli e ha visto i biancocelesti prevalere sui padroni di casa.

Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP Sarà una conferenza difficile per l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, quella dopo la sfida persa contro la Lazio. Il Napoli ne esce sconfitto per 2-0 al Maradona, dando l’impressione di non essere mai entrato in partita. Squadra mai veramente pericolosa per gli uomini di Sarri e Milinkovic Savic miracoloso che para un rigore. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-2, a breve Conte in conferenza LAZIO-NAPOLI 0-2: CONTE COSÌ È PERFETTO! Notizie correlate Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Juventus-Napoli 3-0, a breve Conte in conferenzaMg Milano 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Napoli / foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Tabellino partita Napoli vs Lazio; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A. Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro BuongiornoSerie A 2025-26, 33a giornata, Napoli-Lazio, 0-2, i top e flop: brillano Cancellieri e Basic, autori dei gol biancocelesti. Taylor assist, Noslin funambolico. Disastro Buongiorno, Olivera e Spinazzola ... sport.virgilio.it Diretta | Napoli Lazio (risultato 0-2) streaming: raddoppia Basic! (Serie A, 18 aprile 2026)Serie A, Diretta Napoli Lazio, streaming video tv: i biancocelesti sono reduci da una sconfitta mentre gli uomini di Conte da un pari (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net I voti di Napoli-Lazio facebook Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri #napoli #lazio #seriea x.com