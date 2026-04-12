Durante una conferenza, l’ex allenatore ha commentato la situazione attuale della squadra, affermando che il club sta ancora affrontando le conseguenze dell’esclusione dalla Champions League di due anni fa. Ha aggiunto che il Napoli sta pagando ancora oggi per quella vicenda, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui risvolti di quella decisione e sulle ripercussioni sportive e finanziarie per il club.

Antonio Conte riconosce il prezzo che il Napoli continua a pagare per l’esclusione dalla Champions di due anni fa. Dopo il pareggio al Tardini, l’allenatore azzurro sottolinea in conferenza stampa come il blocco mercato invernale di allora condiziona ancora oggi le ambizioni della squadra. Conte e il bilancio: Champions League, l’obiettivo che non cambia. “Noi siamo partiti con l’obiettivo di tornare in Champions League, che è fondamentale per il club anche dal punto di vista economico. Abbiamo visto cosa comporta non qualificarsi, stiamo ancora pagando i danni di due anni fa con il blocco mercato che c’è stato in inverno”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte torna sul mercato in conferenza e pizzica: “Il Napoli ne sta ancora pagando i danni”

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