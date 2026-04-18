Napoli-Lazio clamoroso la notizia poco fa | cambia tutto per lo scudetto!

Una vittoria per 2-0 della Lazio contro il Napoli al Maradona cambia le prospettive in classifica. La sconfitta del Napoli, che fino a quel momento era in testa alla classifica, rappresenta un punto di svolta nella corsa allo scudetto. L’esito della partita modifica anche gli equilibri per quanto riguarda il secondo posto, aprendo nuove possibilità per le squadre che inseguono la zona Champions League.

Una clamorosa sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri segna un punto di svolta nella corsa al vertice: lo 0-2 subito in casa chiude di fatto il sogno scudetto Napoli e riapre gli scenari per la lotta al secondo posto. Il Milan può ora agganciare gli azzurri, mentre la Juventus ha l’opportunità di portarsi a soli tre punti. Una serata amara per la squadra di Antonio Conte, apparsa spenta e mai realmente in partita. Il pubblico del Maradona, deluso dalla prestazione, ha iniziato a lasciare gli spalti già prima del fischio finale, segnale evidente di una gara sotto le aspettative. La partita si sblocca subito: al 6’ la Lazio passa in vantaggio con Cancellieri, bravo a finalizzare un’azione rapida nata da un filtrante e conclusa con un preciso piattone.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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