Inter-Cagliari la notizia poco fa | così cambia tutto

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Cagliari allo stadio di San Siro. La squadra nerazzurra ha conquistato la terza vittoria consecutiva e continua la sua corsa in campionato. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento, senza incidenti segnalati. Nessuna modifica alle formazioni o agli eventi principali sono stati comunicati nelle ultime ore.

L’Inter non si ferma più e continua la sua corsa decisa verso lo scudetto. A San Siro i nerazzurri superano con un netto 3-0 il Cagliari, centrando la terza vittoria consecutiva. Un successo che consolida il primato in classifica: la squadra milanese sale a quota 78 punti, portandosi a +12 sul Napoli, atteso dal confronto con la Lazio. Un margine che profuma sempre più di titolo. Eppure l’avvio di gara non è stato privo di insidie. Il Cagliari parte senza timori e crea le prime occasioni con Sebastiano Esposito e Palestra, trovando però la pronta risposta del portiere Martinez. Con il passare dei minuti cresce la pressione dell’Inter, che sfiora il vantaggio già nel primo tempo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter-Cagliari, la notizia poco fa: così cambia tutto Notizie correlate Parma-Napoli, la notizia poco fa: ora per lo scudetto cambia tuttoIl Napoli non va oltre l’1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e manca l’occasione di mettere pressione all’Inter, attesa dalla sfida... Gas, poco fa la notizia che cambia tutto! Dati mai visti negli ultimi giorniOggi i mercati energetici europei e globali hanno vissuto un terremoto nei prezzi del gas naturale, con contratti di riferimento che segnano... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Precedenti e curiosità: tutto quello che c'è da sapere in vista di Inter-Cagliari; Serie A: Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO; Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali; Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali della partita di Serie ANel venerdì della 33^ giornata di Serie A, l'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Chivu deve fare a meno di Bastoni che non è al 100%, mentre davanti ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito. Pisacane va ... sport.sky.it Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it L'Inter supera anche l'ostacolo Cagliari e vola verso il tricolore: tifosi nerazzurri in festa all'esterno di San Siro Melissa Paini #Inter #InterDipendenza #SerieA #InterCagliari #Tifosi - facebook.com facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com