Inter-Cagliari la notizia poco fa | così cambia tutto

Da thesocialpost.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Cagliari allo stadio di San Siro. La squadra nerazzurra ha conquistato la terza vittoria consecutiva e continua la sua corsa in campionato. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento, senza incidenti segnalati. Nessuna modifica alle formazioni o agli eventi principali sono stati comunicati nelle ultime ore.

L’Inter non si ferma più e continua la sua corsa decisa verso lo scudetto. A San Siro i nerazzurri superano con un netto 3-0 il Cagliari, centrando la terza vittoria consecutiva. Un successo che consolida il primato in classifica: la squadra milanese sale a quota 78 punti, portandosi a +12 sul Napoli, atteso dal confronto con la Lazio. Un margine che profuma sempre più di titolo. Eppure l’avvio di gara non è stato privo di insidie. Il Cagliari parte senza timori e crea le prime occasioni con Sebastiano Esposito e Palestra, trovando però la pronta risposta del portiere Martinez. Con il passare dei minuti cresce la pressione dell’Inter, che sfiora il vantaggio già nel primo tempo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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