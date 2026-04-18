Napoli-Lazio 0-2 le pagelle | Hojlund 4,5 un' ombra Cancellieri 7 gol decisivo Gila 8 un muro

Nel match tra Napoli e Lazio, terminato 0-2, sono emersi alcuni protagonisti chiave. Il portiere della Lazio ha parato un rigore a metà primo tempo, mentre un attaccante laziale ha segnato un gol decisivo. Tra i giocatori del Napoli, un difensore ha mostrato grande solidità, mentre un attaccante ha avuto una prestazione sottotono, segnando un solo gol e risultando poco presente in campo.

Di seguito le pagelle. PAGELLE NAPOLI MILINKOVIC SAVIC 7 Tiene a galla il Napoli, neutralizzando il rigore calciato da Zaccagni alla mezz?ora. Intuisce alla perfezione la.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Hojlund (4,5) un'ombra, Cancellieri (7) gol decisivo, Gila (8) un muro Notizie correlate Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo, Leao (4,5) assente, Gila (7,5) gigantescoFesteggia la Lazio che, nuovamente davanti a oltre 50mila tifosi, batte il Milan grazie a un gol di Isaksen e si rilancia in classifica. Diretta gol Serie A LIVE: Cancellieri sblocca Napoli-LazioCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Tabellino partita Napoli vs Lazio; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A. Diretta | Napoli Lazio (risultato 0-2) streaming: raddoppia Basic! (Serie A, 18 aprile 2026)Serie A, Diretta Napoli Lazio, streaming video tv: i biancocelesti sono reduci da una sconfitta mentre gli uomini di Conte da un pari (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Napoli – Lazio: 0-2, il tabellinoLa Lazio espugna il Maradona per il quarto anno di fila. Cancellieri e Basic firmano lo 0-2 per i biancocelesti contro il Napoli ... calciomercato.com Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE facebook Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri #napoli #lazio #seriea x.com