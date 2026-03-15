La Lazio batte il Milan 1-0 davanti a più di 50.000 tifosi, grazie a un gol di Isaksen che si rivela decisivo. Leao non si fa vedere in campo, mentre Gila si distingue come uno dei migliori con un punteggio di 7,5. La squadra biancoceleste conquista tre punti e si riporta in posizione favorevole in classifica.

Festeggia la Lazio che, nuovamente davanti a oltre 50mila tifosi, batte il Milan grazie a un gol di Isaksen e si rilancia in classifica. La formazione di Sarri, omaggiato dalla curva prima del fischio iniziale, ha giocato un'ottima prima frazione per poi calare (complice l'emergenza) nella ripresa. Il Milan, che a causa di questa sconfitta scivola a otto punti dalla vetta, potrebbe dire addio al sogno scudetto. Recrimina la formazione di Allegri che, dopo un primo tempo al di sotto delle qualità, ha sfiorato più volte il pari senza riuscire a segnare. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo, Leao (4,5) assente, Gila (7,5) gigantesco

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