Diretta gol Serie A LIVE | Cancellieri sblocca Napoli-Lazio

Nella 33ª giornata della Serie A, si sono disputate diverse partite che hanno visto protagonista il match tra Napoli e Lazio. Durante la sfida, Cancellieri ha aperto le marcature, portando in vantaggio i biancocelesti. La cronaca in tempo reale ha seguito tutti i momenti salienti, con aggiornamenti sui risultati, le azioni principali e le decisioni arbitrali. La diretta ha coperto anche altre partite del turno, offrendo una panoramica completa della giornata calcistica.

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