La giornata di Pasquetta in Serie A si presenta come un momento cruciale, con diverse partite che potrebbero influenzare notevolmente la classifica finale. Il Como ha ottenuto un pareggio a Udine, mentre l'Atalanta ha vinto in modo convincente contro il Lecce. Attese sono le sfide tra Juventus e una formazione ancora da definire, così come il match tra Napoli e Milan, che potrebbero determinare gli esiti delle qualificazioni continentali e della corsa al titolo.

La Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Dopo i risultati delle ultime ore, il turno si completa oggi con sfide decisive: nel pomeriggio riflettori su Lecce-Atalanta e Juventus-Genoa, mentre in serata il big match tra Napoli e Milan può cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Tutte partite che si incastrano tra loro, in un turno destinato a ridisegnare gerarchie e ambizioni. Il calendario propone incroci delicati anche in chiave europea, con squadre chiamate a non perdere terreno proprio nella fase più calda della stagione. Ogni risultato pesa, ogni passo falso può riaprire scenari che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico. Il Como frena a Udine, Atalanta a valanga sul Lecce. Attesa per Juventus e Napoli-Milan

Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico Como frena a Udine, attesa per Juventus e Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

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