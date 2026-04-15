La Lazio si avvicina alla partita di sabato contro il Napoli con Mario Gila e Samuel Gigot che sono tornati ad allenarsi con il gruppo a Formello. Entrambi i calciatori erano assenti nelle sessioni precedenti e sono ora disponibili per la sfida. Il tecnico della squadra sta valutando le scelte per la formazione in vista di questo incontro. L'allenatore del Napoli sta invece analizzando la strategia più adatta per affrontare la gara.

La Lazio si prepara al match di sabato contro il Napoli con due rientri importanti in difesa: Mario Gila e Samuel Gigot hanno ripreso il lavoro in gruppo a Formello. Gila e Gigot disponibili: la Lazio ritrova i centrali. Maurizio Sarri accoglie due buone notizie dalla seduta d’allenamento svolta a Formello in vista della sfida allo Stadio Diego Armando Maradona di sabato 18 aprile. Il difensore Mario Gila ha completato il recupero e sarà a disposizione per il confronto con gli azzurri, mentre Samuel Gigot torna finalmente dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. La difesa biancoceleste, dunque, recupera due pedine fondamentali nel momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, Sarri recupera due difensori: Conte studia la partita!

Le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Napoli 0-2 Conferenza stampa post partita

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