Il Napoli subisce una sconfitta casalinga contro la Lazio con il risultato di 0-2, interrompendo dopo un anno e mezzo la serie di partite senza sconfitte al Maradona. La squadra partenopea ha iniziato male la gara, con una partenza in salita che ha compromesso l’andamento dell’incontro. La Lazio ha giocato una partita attenta e concreta, portando a casa i tre punti senza grandi difficoltà.

Dopo oltre un anno e mezzo il Napoli perde l’imbattibilità casalinga e lo fa con una prestazione opaca contro una Lazio cinica e organizzata Napoli Lazio 0-2: partenza shock e gara subito in salita. Brutta sconfitta per il Napoli contro la Lazio: al Maradona finisce 0-2 una gara mai realmente in discussione. Gli uomini di Antonio Conte approcciano male la partita e vengono colpiti dopo appena cinque minuti. A sbloccare il match è Matteo Cancellieri, bravo a finalizzare una ripartenza perfetta dei biancocelesti. Un gol che indirizza subito la partita e mette in difficoltà un Napoli apparso lento e prevedibile. Centrocampo in difficoltà: De Bruyne, Anguissa e Lobotka fuori ritmo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Lazio 0-2: crollo al Maradona, azzurri mai in partita

Lazio Napoli 0 2 gol live

Notizie correlate

Serie A, Lazio corsara a Napoli: al Maradona azzurri battuti 2-0Dopo il pareggio contro il Parma, il Napoli incappa in una nuova battuta d’arresto e cade al Maradona sotto i colpi della Lazio, che si impone con un...

Leggi anche: Napoli, crollo al Maradona: la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa Champions

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Serie A, Napoli-Lazio: pronostici, migliori quote e scommesse; Tabellino partita Napoli vs Lazio.

La Lazio vince 2-0, Napoli ko in casaColpo della Lazio al Maradona. La formazione di Sarri batte 2-0 il Napoli in trasferta nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Un gol per tempo per i biancocelesti - Cancellieri al 6' e ... rainews.it

Napoli-Lazio 0-2, Spinazzola: «Il pareggio di Parma è stata una batosta, si è spento il sogno»Ancora una battuta d’arresto. Secondo posto a serio rischio lato Napoli dopo il sorprendente 0-2 incassato allo stadio Maradona contro la Lazio nell'anticipo del ... ilmattino.it

PAROLE DURE DOPO NAPOLI-LAZIO https://shorturl.at/baAcp facebook

Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona x.com