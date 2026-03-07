Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE | fine primo tempo dominio bianconero Merola scatenato

La partita tra Juventus Primavera e Genoa Primavera si conclude con un risultato di 3-0 a favore dei bianconeri, al termine del primo tempo. La squadra di casa ha mostrato un buon controllo del gioco, con Merola particolarmente attivo sulla fascia. La gara, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, è in corso e la cronaca segnala un predominio dei padroni di casa.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: fine primo tempo, dominio bianconero. Merola scatenato Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo, vantaggio bianconeroMilinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A... Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: finisce il primo tempo, persiste il pari nonostante il dominio territoriale bianconeroKoopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. Contenuti utili per approfondire Juve Genoa Primavera. Temi più discussi: U20 | Sassuolo-Juventus | La partita; Genoa-Roma, l’attesa si accende; Scheda squadra Genoa U20; Juve Primavera, cade ancora Padoin e i playoff si complicano: il Sassuolo festeggia dopo 100 giorni!. Primavera Juve-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingI bianconeri di Padoin desiderosi di riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo: obiettivo 3 punti per inseguire i playoff ... tuttosport.com Juve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve Primavera vuole tornare a vincere per non perdere il treno ... juventusnews24.com Partita casalinga di campionato per la Juventus Under 20 Campionato Primavera 1 29ª giornata Genoa Campo "Ale & Ricky" - Vinovo (TO) 13:00 CET U20 | JUVENTUS-GENOA | LE FORMAZIONI UFFICIALI 07 MARZO 2026 Alle 13:00 di o x.com FORZA GRIFONCINI Primavera 1, Juventus-Genoa: fischio d’inizio ore 13:00 - facebook.com facebook