Napoli in infradito e con la testa al mare | vince la Lazio Milinkovic evita un passivo umiliante

Nel match tra Napoli e Lazio, i biancocelesti si sono imposti con un punteggio di 2-0. Cancellieri e Basic hanno segnato i gol che hanno deciso la partita, mentre Milinkovic Savic ha parato un rigore, contribuendo al risultato. La gara si è svolta con il Napoli in tenuta estiva, mentre la Lazio ha mantenuto la concentrazione fino al fischio finale.

Cancellieri e Basic segnano i gol che danno la vittoria alla squadra di Sarri (0-2). Milinkovic Savic para un rigore. Prestazione bruttissima degli azzurri, completamente in bambola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Carnesecchi evita un passivo peggiore. Bocciata la difesaCARNESECCHI 6 Nel primo tempo evita almeno due gol con un paio di interventi dei suoi, reattivo anche nella ripresa ZAPPACOSTA 4,5 In sofferenza da... Napoli-Lazio, Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’: la rivelazione da bordocampoIl Napoli è sotto di un gol, al 37?, contro la Lazio al Maradona, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha fatto una super parata sul rigore tirato da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, nelle fognature ritrovati un generatore e degli attrezzi utilizzati dai ladri | Libero Quotidiano.it; Harry e Meghan in Australia, incontrano sopravvissuti sparatoria Bondi Beach; Sydney, per Harry e Meghan infradito, balli e gita in barca con i sostenitori di 'Invictus' | Libero Quotidiano.it; Droga, scoperti 65 kg di cocaina nascosti in un container del porto | Libero Quotidiano.it. Napoli in infradito e con la testa al mare: vince la Lazio, Milinkovic evita un passivo umilianteCancellieri e Basic segnano i gol che danno la vittoria alla squadra di Sarri (0-2). Milinkovic Savic para un rigore. Prestazione bruttissima degli azzurri, completamente in bambola. fanpage.it Il mondo Inter è preoccupato dal Napoli ma dovrebbero solo suicidarsiAnalisi giocosa sui calendari di Napoli e Inter: nessun volo pindarico, solo un confronto. L'Inter dovrebbe suicidarsi ... ilnapolista.it #SerieA Napoli Kushnehi.....!!! FT: Napoli 0-2 Lazio. Inafuata Roma vs Atalanta LIVE #AzamSports3HD #LigiKuuItalia #SerieAUpdates #NapoliLazio facebook Crollo #Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'Inter x.com