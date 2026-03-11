Carnesecchi si distingue nel primo tempo per aver evitato almeno due gol grazie a interventi decisivi e si mantiene attento anche nella ripresa. Zappacosta, invece, ha avuto difficoltà come difensore, senza riuscire a sfruttare appieno le occasioni sulla fascia. La partita vede una difesa complessivamente in difficoltà e un portiere che si impegna per limitare il passivo.

CARNESECCHI 6 Nel primo tempo evita almeno due gol con un paio di interventi dei suoi, reattivo anche nella ripresa ZAPPACOSTA 4,5 In sofferenza da difensore, non ha mai potuto correre sulla fascia. Non può fare di più. HIEN 4,5 Ha tenuto Jackson e tamponato come poteva fino al 2-0, poi è stato travolto anche lui KOLASINAC 4,5 Serata storta contro avversari impossibili, ma la sua esperienza non si è vista BERNASCONI 4 Travolto da un incontenibile Olise che gli ha fatto due gol identici, ma spesso lasciato solo dai compagni SULEMANA 5,5 Ha corso, ci ha provato, ha fatto scattare il giallo per Laimer DE ROON 4,5 Il capitano è affondato con la nave in una serata di tempesta impossibile PASALIC 5 Come Kolasinac non ha dato nulla in più, saltato sempre da Gnabry e Diaz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carnesecchi evita un passivo peggiore. Bocciata la difesa

Articoli correlati

PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1: Lautaro come Higuain, Barella grossolano. Ravaglia evita un passivo più pesanteVoti, top e flop del match valevole per la 18esima giornata di Serie A L’Inter ingrana la quinta (vittoria consecutiva) e torna in vetta alla...

Leggi anche: Inter Arsenal pagelle: Luis Henrique peggiore in campo. Trema la difesa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carnesecchi evita

Discussioni sull' argomento PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Bayern Monaco 1-6: brutta lezione per Palladino; Notte fonda a Bergamo l'uragano Bayern si abbatte sull'Atalanta in tre minuti, 3-0 al 25'.

Psg-Atalanta 4-0, le pagelle di Serina. Carnesecchi eroe, Bernasconi incolpevole. Il resto è un disastroQuattro-cinque parate decisive (tre nei primi 10’, poi il rigore di Barcola) evitano una scoppola storica. In avvio di ripresa si «umanizza» – prima sembrava Superman – prendendo il 3-0 sul suo palo. bergamo.corriere.it

Carnesecchi top in Europa: per questo è un colpo per pochiCarnesecchi protagonista con l’Atalanta: rendimento da top in Serie A e valutazione da 40 milioni, ma il mercato dei portieri resta limitato. calcioatalanta.it

L’ #Atalanta crolla in casa di fronte al #BayernMonaco: incassa 6 gol, Carnesecchi ne evita altri due, Pasalic si scusa per il suo gol che fissa il risultato sull’1:6. Dopo l’Inter- 5:2 complessivo con il #Bodo-e la #Juventus-7 a 5 complessivo contro il #Galatasaray, x.com

Due nomi, su tutti, per la porta: fate la vostra scelta #carnesecchi #vicario - facebook.com facebook