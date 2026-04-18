A Napoli, tre uomini con cappelli calati sul viso sono entrati nella filiale di Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d'oro. I rapinatori sono entrati dalla porta scorrevole dell’istituto bancario e hanno fatto ingresso nel locale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui mezzi utilizzati durante l’episodio. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Tre uomini, con il cappello calato sul viso, entrano dalla porta scorrevole della filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d'oro, a Napoli. Fanno parte della banda di rapinatori che giovedì 16 aprile ha preso in ostaggio 25 persone, tra dipendenti e clienti, e "razziato" 40 cassette di sicurezza. L'ingresso è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza della banca. Successivamente, uno dei tre uomini viene immortalato mentre blocca la porta di emergenza incastrando una grossa sbarra tra il vetro e il maniglione antipanico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole

Rapina Napoli rapinatori entrano in Banca esclusiva TG1

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