Napoli si prepara ad accogliere la quarta edizione del Premio “Ditale d’Oro”, che si terrà mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026 presso la sede della Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napoli, in Piazzetta Mondragone. L’evento si svolgerà con una serie di iniziative dedicate all’arte sartoriale, coinvolgendo artigiani e professionisti del settore provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e valorizzazione del lavoro artigianale nel campo della moda.

Napoli ospita la IV edizione del Premio "Ditale d’Oro", in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, presso la sede della Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napoli, in Piazzetta Mondragone, n. 18. Napoli, 13 aprile 2026 – Un filo d'oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza artigiana ospitando la IV edizione del Premio "Ditale d’Oro", in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, presso la sede della Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napoli, in Piazzetta Mondragone, n. 18. L'evento, promosso e organizzato dall'Associazione Confraternita dei Sartori 1351, gode del patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e del Museo della Moda Napoli.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio “Ditale d’Oro”

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