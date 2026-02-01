Vergara non è stato nascosto da Conte è stato formato da Conte Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sport

La polemica su Vergara non si ferma. Alcuni criticano Conte, ma in realtà l’allenatore ha semplicemente contribuito a formare il giocatore. La discussione si protrae da settimane, con chi dice che avrebbe dovuto scoprirlo prima, ma i fatti dimostrano che Vergara si è sviluppato grazie anche al lavoro di Conte. La questione resta aperta, tra accuse e malintesi.

Si sta protraendo oltremodo la discussione su Vergara legata al calcio italiano. Colpevole di non averlo scoperto prima. Come se tutti i suoi allenatori precedenti avessero gli occhi e gli occhiali foderati di prosciutto crudo. La verità è che si è sempre detto che Antonio di Frattaminore fosse un ragazzo di qualità, con idee, una certa progressione e un certo fare da 10. E tanto abbiamo parlato di come nel calcio moderno il 10 avesse un po’ smesso di esistere, di come Raspadori fosse un po’ vintage e di come o si sia trasformato (il 10, si intende) in un esterno d’attacco dribblomane o in una seconda punta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

