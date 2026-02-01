La polemica su Vergara non si ferma. Alcuni criticano Conte, ma in realtà l’allenatore ha semplicemente contribuito a formare il giocatore. La discussione si protrae da settimane, con chi dice che avrebbe dovuto scoprirlo prima, ma i fatti dimostrano che Vergara si è sviluppato grazie anche al lavoro di Conte. La questione resta aperta, tra accuse e malintesi.

Si sta protraendo oltremodo la discussione su Vergara legata al calcio italiano. Colpevole di non averlo scoperto prima. Come se tutti i suoi allenatori precedenti avessero gli occhi e gli occhiali foderati di prosciutto crudo. La verità è che si è sempre detto che Antonio di Frattaminore fosse un ragazzo di qualità, con idee, una certa progressione e un certo fare da 10. E tanto abbiamo parlato di come nel calcio moderno il 10 avesse un po’ smesso di esistere, di come Raspadori fosse un po’ vintage e di come o si sia trasformato (il 10, si intende) in un esterno d’attacco dribblomane o in una seconda punta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vergara non è stato nascosto da Conte, è stato formato da Conte. Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sport

