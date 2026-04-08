Il club spagnolo potrebbe terminare questa stagione senza aver conquistato alcun trofeo, una situazione che non si verificava da cinque anni. La prospettiva viene confermata dall’analisi pubblicata da Marca, che evidenzia come la squadra non abbia ottenuto successi nelle competizioni principali di quest’anno. La possibilità di un’annata senza trofei rappresenta un dato inedito per la società, che tradizionalmente si distingue per il palmarès ricco.

. L’analisi di Marca. Il Real Madrid verso lo spettro dei 0 titoli. Si legge su Marca: Il Real Madrid punta a una stagione senza titoli, qualcosa che non succede dalla stagione 20-21. La stagione 25-26 potrebbe entrare nella storia nera del Madrid, che non chiude un anno senza titoli dal 2020-21, durante il secondo periodo di Zinedine Zidane sulla panchina del club del Bernabéu. Quel Madrid, in un corso segnato dalla pandemia, fu secondo in Liga (vinta dall’Atlético) e arrivò almeno alle semifinali di Champions League, dove fu eliminato dal Chelsea. Negli altri tornei di coppa, il rendimento fu pessimo: sconfitta in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic e Ko al primo turno di Coppa del Rey contro l’Alcoyano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid potrebbe chiudere la stagione con 0 tituli: non succedeva da 5 anni

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