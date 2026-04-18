Al Maradona si registra una serata negativa per la squadra locale, che subisce una sconfitta per 2-0 contro la Lazio. Il risultato mette in luce le differenze tecniche tra le due squadre, con il Napoli che fatica a impensierire l’avversario e si affida a un singolo giocatore per salvare la faccia. La partita si conclude con il ritiro a reti inviolate e la delusione tra i tifosi presenti.

Il Maradona ospita una serata amara per la squadra partenopea, dove il netto 0-2 subito contro la Lazio evidenzia un divario tecnico quasi totale tra le due compagini. In un contesto di valutazione post-gara, emerge una realtà spietata: tra i calciatori azzurri, soltanto una prestazione è riuscita a raggiungere la sufficienza, mentre il migliore in campo per gli ospiti è stato Milinkovic Savic con un punteggio di 6. Analisi tecnica di un crollo collettivo. Le statistiche dei voti delineano un quadro di estrema difficoltà per il gruppo di casa, con una distribuzione di punteggi che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Mentre Milinkovic Savic si distacca dal resto del gruppo con il suo 6, i compagni della Lazio hanno mostrato una solidità diversa: Beukema ha ottenuto 5, seguito da Politano con 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, crollo totale al Maradona: un solo giocatore salva la faccia

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