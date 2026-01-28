Napoli fuori dalla Champions il Chelsea passa al Maradona | Conte finisce 30° in Champions

Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea. La partita si è conclusa 3-2 per gli inglesi, con il Chelsea che ha ribaltato il risultato nel finale grazie a un gol di Joao Pedro. Il tecnico del Napoli, Conte, si è piazzato al 30° posto nella classifica della competizione. I tifosi azzurri sono delusi, soprattutto perché la squadra non è riuscita a difendere il vantaggio e ha subito il colpo decisivo negli ultimi minuti.

Azzurri eliminati per la sconfitta al Maradona (2-3) contro un avversario che nel momento più difficile ha calato il jolly Joao Pedro e ribaltato la partita. Il sogno sfuma nella ripresa con rimonta e sorpasso dei Blues.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Napoli-Chelsea 2-3, sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions. Rileggi qui la partita.

