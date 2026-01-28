Napoli fuori dalla Champions il Chelsea passa al Maradona | Conte finisce 30° in Champions

Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea. La partita si è conclusa 3-2 per gli inglesi, con il Chelsea che ha ribaltato il risultato nel finale grazie a un gol di Joao Pedro. Il tecnico del Napoli, Conte, si è piazzato al 30° posto nella classifica della competizione. I tifosi azzurri sono delusi, soprattutto perché la squadra non è riuscita a difendere il vantaggio e ha subito il colpo decisivo negli ultimi minuti.

Azzurri eliminati per la sconfitta al Maradona (2-3) contro un avversario che nel momento più difficile ha calato il jolly Joao Pedro e ribaltato la partita. Il sogno sfuma nella ripresa con rimonta e sorpasso dei Blues.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Champions Napoli-Chelsea 2-3, sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions. Rileggi qui la partita. CHAMPIONS LEAGUE. Chelsea-Barcellona è il match-clou. Napoli al Maradona contro il Qarabag Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Champions Argomenti discussi: Conte: C'è poco da parlare. Si vede che il nostro livello non è così alto per la Champions; Conte: Abbiamo mille attenuanti, ma una partita così la devi vincere. Forse non siamo da Champions; Inaccettabile non aver vinto: lo sfogo di McTominay e le difficoltà di Conte in Champions, dove ha…; Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League. Un Napoli generoso si arrende al Chelsea: azzurri fuori dalla ChampionsIl Chelsea vince 3-2 al Maradona: il Napoli manca la qualificazione ai playoff di Champions e viene eliminato. Dopo una fase iniziale di studio sono i Blues a passare in vantaggio. Al 18' Juan Jesus ... ilgiornale.it Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionistiIl Como fa paura alle grandi della Serie A, in particolar modo a quelle che lottano per un posto in Champions League il prossimo anno. Chi rischia allora. tuttomercatoweb.com Il Viminale contro gli ultrà: Lazio e Napoli fuori dalle trasferte fino a fine stagione - facebook.com facebook Calcio: Napoli, fuori anche Milinkovic-Savic per un'elongazione al bicipite femorale. Da uno a due mesi i tempi di recupero per il portiere già assente ieri con la Juventus #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.