Il Napoli saluta la Champions League | il Chelsea passa al Maradona ed elimina gli azzurri

Il Napoli esce dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona. Gli azzurri perdono 2-3 in casa e lasciano il torneo. La squadra non riesce a superare il turno e ora si concentra sul campionato. I tifosi sono delusi e sperano in una pronta ripresa.

Nonostante una bella prova, gli uomini di Conte salutano la competizione europea fermandosi alla fase campionato. I blues nella ripresa ribaltano il risultato e vincono 2-3 Il Napoli saluta la Champions League, fermandosi alla fase campionato dopo la sconfitta interna contro il Chelsea per 2-3. Gli azzurri giocano una splendida partita, gettando il cuore oltre l'ostacolo, ma capitolano nel finale. Il rammarico per l'eliminazione va comunque alle tante occasioni perse in precedenza, in particolare contro Eintracht Francoforte e Copenaghen. La nota lieta della serata, però, arriva da Antonio Vergara, che si prende la scena con un gol di pregevole fattura e si carica la squadra sulle spalle, trascinando i compagni con le sue giocate.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli ChampionsLeague Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in Champions Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea. CHAMPIONS LEAGUE. Chelsea-Barcellona è il match-clou. Napoli al Maradona contro il Qarabag Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli ChampionsLeague Argomenti discussi: #Lang saluta il #Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al #Galatasaray. Arriva dal #Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Al Napoli vanno 2 milioni per il prestito, mentre al calciatore spettano 1,75 milioni. https://www.ilnapolista.it/2026/01/la; Calciomercato. Saluta ufficialmente il Napoli: Lucca passa al Nottingham Forest; Il Napoli saluta la leggenda Dries Mertens con un video emozionante; Gelo in tv tra Chivu e Conte dopo la Champions. E il tecnico dell'Inter punge: Basta lamentarsi sul calendario. Il Chelsea espugna il Maradona: il Napoli perde 2-3 e saluta la ChampionsRimonte e controrimonte al Maradona, ma il Napoli viene eliminato dalla Champions League. msn.com Addio dopo la Champions, Ambrosino saluta il NapoliIl Napoli è impegnato nella partita contro il Chelsea, decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League con i partenopei che pensano, però, anche alle mosse di calciomercato. calciomercato.it Qualcuno ha detto.... PRIMO GOL IN CHAMPIONS LEAGUE x.com Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.