A Napoli, una coppia di 42 e 39 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato durante un intervento in corso Lucci. I due sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e sono stati accusati di detenzione illecita ai fini di spaccio. L’operazione ha portato all’arresto dei due soggetti, che sono stati portati in commissariato per le verifiche di rito.

Coppia in manette per droga a Napoli. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano ed una 39enne palermitana per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il servizio di controllo del territorio, in via Antonio Toscano, traversa di corso Lucci, gli agenti hanno notato, all’interno di uno stabile, i due che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. L'uomo si è altresì disfatto di una bustina lanciandola all’interno di un cestino dei rifiuti. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando il 42enne in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre la 39enne è stata trovata in possesso di 23 involucri di cocaina e crack per un peso complessivo di circa 5 grammi e di 43 euro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, coppia sorpresa con droga in corso Lucci: arrestati 42enne e donna 39enne

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