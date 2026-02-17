Un uomo e una donna tunisini sono stati fermati a Mantova perché trovati con droga e denaro in casa, un fatto che ha portato al loro arresto. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto oltre 10.000 euro in contanti e diversi oggetti di lusso, tra cui orologi e gioielli, di provenienza sospetta. La polizia ha anche sequestrato circa un grammo di cocaina nascosta tra gli scaffali del soggiorno.

Un uomo e una donna sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione nella serata di venerdì 13 febbraio 2026. I soggetti, di origine tunisina, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Mantova. I due sono stati trovati in possesso di cocaina, denaro contante e numerosi beni di valore di dubbia provenienza a seguito di un controllo di polizia. Due arresti a Mantova L’operazione si è svolta a Mantova durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti della volante hanno notato nei pressi di un’abitazione un individuo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti e a reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia trovata con droga e migliaia di euro in casa a Mantova, arrestati un uomo e una donna

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, entrambi italiani con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Novate Milanese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.