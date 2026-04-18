Gli scavi fatti a mano e il tunnel a 4 metri di profondità | la via di fuga dei rapinatori della banca a Napoli

Gli investigatori hanno scoperto che i rapinatori della banca a Napoli avevano realizzato scavi a mano e un tunnel a circa quattro metri di profondità, utilizzati come via di fuga. Le operazioni sono state condotte nel dettaglio, con lavori accurati che si sono protratti nel tempo. Le indagini hanno evidenziato come i banditi si siano preparati per evitare eventuali ostacoli durante l’azione.

Tutt’altro che improvvisati. I banditi del colpo alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro a Napoli erano certamente dei professionisti che avevano pianificato, nei minimi particolari, il “colpo” per tempo scavando nel sottosuolo, nelle fogne, così da fuggire senza lasciare traccia. I risultati dello speleologo. A fornire maggiori dettagli al Corriere della Sera ci ha pensato Gianluca Minin, Presidente della Galleria Borbonica di Napoli che è stato contattato come consulente per le indagini. L’esperto ha spiegato che in questa fase non possono essere fornite tutte le informazioni perché coperte da segreto istruttorio ma poi ha potuto spiegare un concetto ben chiaro, un dettaglio non da poco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli scavi fatti a mano e il tunnel a 4 metri di profondità: la via di fuga dei rapinatori della banca a Napoli Notizie correlate Rapina a Napoli, il geologo Minin rivela: “Tunnel scavato a mano”. Il video 3d degli scavi sotto la banca"Il tunnel sotto piazza Medaglie d'Oro è stato scavato a mano", ha spiegato a Fanpage. “Rapinatori gentili, parlavano in dialetto”. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoliNapoli – C'è voluto un buco nel pavimento e una fuga rocambolesca per ricordarci che a Napoli il crimine somiglia sempre alla letteratura o al cinema. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mister Conte e la moglie in visita agli scavi di Ercolano: Colpiti da tanta bellezza; Rapina in banca al Vomero, ecco il tunnel scavato dai ladri: la ricostruzione 3d; Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso; Conte al Parco Archeologico di Ercolano con Le Capere : Visita insieme a sua moglie. Gli scavi fatti a mano e il tunnel a 4 metri di profondità: la via di fuga dei rapinatori della banca a NapoliUn colpo non improvvisato ma studiato nei minimi dettagli: ecco cos’è emerso dopo l’ispezione nelle fogne e le tempistiche per realizzarlo ... msn.com Rapina a Napoli, il geologo Minin rivela: Tunnel scavato a mano. Il video 3d degli scavi sotto la bancaIl tunnel sotto piazza Medaglie d’Oro è stato scavato a mano, ha spiegato a Fanpage.it il geologo Gianluca Minin, che dopo la rapina ha ripercorso il cunicolo, facendone una mappatura 3d. È ... fanpage.it Napoli Fanpage.it facebook #Conte e #DeLaurentiis a #Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato x.com