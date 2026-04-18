Dopo la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore del Napoli ha commentato le parole del presidente, affermando che il presidente può esprimersi come vuole, perché ricopre quel ruolo. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn, subito dopo la partita giocata allo stadio Maradona, in cui la squadra partenopea ha subito una sconfitta contro i biancocelesti.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio al Maradona. Una sconfitta che interrompe la striscia positiva degli uomini di Conte in casa che durava da 495 giorni, proprio contro gli uomini di Sarri. È il quarto anno consecutivo che i biancocelesti battono gli azzurri. Con questa sconfitta il Napoli può di nuovo mettere in crisi il secondo posto in campionato in attesa della partita del Milan che scenderà in campo domani alle 15 contro il Verona. Conte lucido, lucidissimo, nell’analisi della sconfitta. “Abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo. La Lazio ci ha aspettato, ha chiuso gli spazi, ed è ripartita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Il presidente può dire quello che vuole, è il presidente”

Comunicazioni del Presidente Meloni, il mio intervento poco fa alla Camera dei deputati | 11/03/2026

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