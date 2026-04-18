Napoli Conte e l'aut aut di De Laurentiis sulla Nazionale | Del mio futuro parlo solo faccia a faccia

In una recente intervista televisiva, Antonio Conte ha commentato la richiesta di chiarezza riguardo al suo futuro, nata dalle dichiarazioni di un presidente di una squadra di calcio che aveva affermato di voler discutere di persona con lui. Il tecnico ha precisato di non dover rispondere pubblicamente alle parole del presidente e di preferire affrontare eventuali discussioni in privato. La questione riguarda un possibile trasferimento in Nazionale o un'ulteriore permanenza con la squadra di club.

Antonio Conte risponde in maniera molto netta in tv alla domanda che riporta le parole di De Laurentiis: resta al Napoli o va in Nazionale? "Non devo rispondere al presidente, né sbandierare le cose in pubblico".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Conte Napoli, futuro in bilico tra permanenza e Nazionale: De Laurentiis anticipa il faccia a faccia! Tutti i temi sul tavoloVlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è...

Conte Napoli, il futuro è adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della NazionaleCalhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta:...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Abodi: Conte grande ct. Ora spetta alla Figc e al Napoli valutare la disponibilità; Napoli, Conte non rinuncia ai Fab Four. Al Maradona accoglienza speciale per Pedro; Il Napoli balla da solo: la zona comfort di Conte tra Nazionale e Mondiali; Napoli, parla De Laurentiis: Conte non lascerà il Napoli, è come la sua creatura.

Napoli-Lazio 0-2, a breve Conte in conferenzaL'allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo al sconfitta contro la Lazio di Sarri ... ilnapolista.it

Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVELa squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti ... corrieredellosport.it

Manca poco alla certezza del 21° Scudetto dell'Inter La sconfitta del Napoli contro la Lazio, avvicina ulteriormente i nerazzurri verso il trionfo. Con 4 punti tra Torino e Parma, l'Inter sarà certamente Campione d'Italia! Festa che, però, potrebbe arrivare a facebook

#Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE x.com