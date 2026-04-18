Giovedì mattina, nella filiale di una banca in piazza Medaglie d’Oro, un gruppo di otto-dieci persone ha compiuto una rapina. L’azione, avvenuta in modo rapido e coordinato, è stata preparata con attenzione negli ultimi mesi. La polizia sta ora cercando di individuare una “talpa” che potrebbe aver fornito informazioni utili all’organizzazione dell’attacco. Indagini in corso per ricostruire i dettagli dell’intervento.

Un colpo studiato nei minimi dettagli e preparato per settimane, forse mesi. È quello messo a segno giovedì mattina nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, dove una banda composta da otto-dieci rapinatori ha agito con un’azione rapida e coordinata. Ad anticipare i dettagli è Il Mattino. Napoli, colpo da film alla banda del Vomero: caccia alla "talpa". Colpo studiato per mesi Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i malviventi si sono divisi in due gruppi: tre entrati dall’esterno, mentre sei o sette sono sbucati dal pavimento dell’antisala, dopo aver scavato un cunicolo nel sottosuolo cittadino. Fondamentale il ruolo di un possibile “insospettabile”, che per settimane avrebbe studiato la struttura interna della banca, verificando punti deboli e vie d’accesso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, colpo da film alla banda del Vomero: caccia alla “talpa”. Colpo studiato per mesi

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