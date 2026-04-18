Il Napoli cade 0-2 in casa contro la Lazio nella 33ª giornata di Serie A. La partita si decide con i gol di Cancellieri al minuto 6 e di Basic al 57. I partenopei non riescono a trovare nessun tiro in porta durante l'intero incontro, mentre i biancocelesti portano a casa la vittoria. La gara si svolge al Maradona, con il Napoli già in vacanza e apparso poco combattivo.

? In Sintesi Il Napoli crolla in casa contro la Lazio per 0-2 nella 33ª giornata di Serie A, punito dalle reti di Cancellieri (6?) e Basic (57?). La squadra di Antonio Conte è apparsa svuotata, chiudendo il match con l’allarmante dato di zero tiri in porta. Solo un monumentale Vanja Milinkovic-Savic, capace di parare un rigore a Zaccagni al 31?, ha evitato un passivo più pesante. Con questo risultato l’ Inter scappa a +12, mentre il Napoli vede ridursi il vantaggio sulle inseguitrici per il secondo posto. Le pagelle sono impietose: 4,5 per Buongiorno e Lobotka, mentre i cambi di Conte non hanno prodotto la reazione sperata. Napoli Lazio 0-2, crollo al Maradona: la Lazio vince e Sarri domina Come è finita Napoli-Lazio del 18 aprile 2026, quali sono i voti delle pagelle e perché il Napoli ha perso senza fare tiri in porta?.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli abulico e già in vacanza: la Lazio vince 0-2 al Maradona. Zero tiri in porta

Notizie correlate

Pronostici Lecce-Lazio: marcatore e tiri in portaA caccia di punti pesanti in chiave salvezza, il Lecce ospita una Lazio ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco e reduce dal tonfo...

Pronostici Lazio-Genoa: marcatore e tiri in portaLazio-Genoa, i pronostici del match in programma allo Stadio Olimpico: ecco tutte le dritte da monitorare con attenzione Al nono posto in classifica...