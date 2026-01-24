Pronostici Lecce-Lazio | marcatore e tiri in porta

Analisi e pronostici per la sfida Lecce-Lazio, in programma al Via del Mare. La squadra di casa, impegnata nella lotta per la salvezza, affronta una Lazio in cerca di continuità dopo una recente sconfitta casalinga. Di seguito, approfondiamo le previsioni riguardanti il marcatore e i tiri in porta, offrendo spunti utili per capire l’andamento della partita.

Lecce-Lazio, i pronostici della sfida in programma al Via del Mare: ecco tutte le dritte A caccia di punti pesanti in chiave salvezza, il Lecce ospita una Lazio ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco e reduce dal tonfo casalingo con il Como. Pimpanti e propositivi, i giallorossi possono pensare al colpaccio grosso soprattutto se dovessero riuscire a capitalizzare le occasioni da gioco che saranno in grado di produrre. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Del resto la retroguardia di Sarri è parsa molto più vulnerabile del solito, anche nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

